Helena Prestes risponde agli attacchi: “Questo non sarà criticato”, c’entra Javier Martinez

Helena Prestes è finita al centro dell’attenzione in questi ultimi giorni. Tutto è iniziato quando la modella brasiliana ha postato una storia nel suo canale esclusivo di Instagram in cui Javier Martinez le bacia teneramente la bacia dichiarando: “C’è un orsetto o una cavallina?”. Parole che hanno scatenato i fan, i quali hanno creduto che la seconda classificata del Grande Fratello fosse in attesa di un bambino dal pallavolista argentino. Di qui, è arrivata la risposta stizzita di Helena Prestes che nel corso di una diretta Tiktok ha smentito di essere incinta dichiarando: “Allora, io su certi argomenti non scherzo. Infatti non era uno scherzo, stavamo parlando di quello ma non c’è ragazzi. Cavolo, ho lasciato il test lì a Mykonos ed era negativo quindi…” La donna ha inoltre smentito di aver utilizzato un argomento così delicato per ottenere visibilità.

Helena Prestes lancia una frecciatina dopo le polemiche

A distanza di alcune ore dalla bufera, Helena Prestes ha fatto una nuova diretta nel suo profilo Tiktok dov’è molto attiva e seguita. La modella brasiliana si è mostrata sul set di una nuova campagna pubblicitaria mentre si fa truccare da alcuni makeup artist. In questo frangente, la donna è tornata a parlare delle polemiche che l’hanno travolta, lanciando una frecciatina: “Questo non sarà criticato di sicuro, però il mio fidanzato che mi dà baci sul pancino it’s not very good for you”. L’ex gieffina ha poi mostrato Javier Martinez, con la quale ha dato vita ad uno scambio di battute: “Amore facciamo la live così che è meglio. Non diciamo niente. Da adesso in poi le live così”, facendo riferimento ai malpensanti.