Helena Prestes sorpresa da un gesto dei fans: “Davvero felice”, ecco cosa

Helena Prestes continua a far parlare di sé. La modella brasiliana si sta godendo il grande successo ottenuto con la partecipazione all’ultima edizione del Grande fratello, dov’è arrivata quasi alla vittoria. Durante la permanenza nel programma, la 35enne ha conquistato i cuori di molti fan, che ogni giorno seguono le sue avventure sui social. In queste ultime ore, Helena Prestes ha riferito sui social di essere rimasta sorpresa per un gesto dei fans. In particolare, la compagna di Javier Martinez ha ammesso di aver ricevuto un regalo di lusso da parte di un gruppo di fans. In una storia pubblicata su Instagram si vede la donna mostrare un borsello della Louis Vuitton con la seguente didascalia: “Grazie davvero felice per questo regalo”

Helena Prestes ha ricevuto diversi regali dai fans

La modella brasiliana ha conquistato i cuori di tanti fans grazie alla sua partecipazione al Grande fratello, dove ha conosciuto anche Javier Martinez, con il quale è fidanzata da febbraio. Nel corso di questi mesi dall’uscita dal reality show, i sostenitori hanno voluto mostrare la loro vicinanza e il affetto ad Helena Prestes, facendole alcuni importanti regali. Proprio in questi giorni, l’ex gieffina ha pubblicato un video nel suo profilo Tiktok dove la si vede scartare alcuni doni che ha ricevuto a Terni dove vive con il compagno da quasi 2 mesi. Nel filmato si vede la donna mostrare una televisione, un noto elettrodomestico ed altri oggetti per poi ringraziare i suoi sostenitori.