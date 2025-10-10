Helena Prestes sorprende sui social: “Non c’è cosa più bella..”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana ha dimostrato di non aver paura di esprimere la propria opinione, caratteristica che la resa tra le concorrenti più apprezzate durante il suo Grande Fratello. In queste ore, la 35enne sta facendo molto parlare per alcuni post pubblicati nel suo profilo X, dov’è seguita da oltre 50 mila utenti. La compagna di Javier Martinez ha citato un articolo che sostiene che la generazione z ha creato l’etichetta del minimalismo professionale ovvero che staccano puntuali dal lavoro, non lottano per una promozione e fanno ciò per cui sono stati assunti. Di qui, è arrivato il commento di Helena Prestes che ha scritto: “In che senso generazione Z.. Che paura … immagina la noia …… nel lavoro ci vuole sforzo, dedizione … spero non sia così… perché non c’è cosa più bella che poter crescere, innovare e fare veramente per un’azienda!”.

Helena Prestes, le parole sulla generazione z scatena il popolo social

L’ex gieffina sta facendo parlare per alcuni post pubblicati nel suo profilo X. Il commento di Helena Prestes sulla generazione z ha scatenato la reazione da parte del popolo social. Un utente ha scritto: “il problema è che il sistema non funziona. Non si pretende appena laureati la carica dirigenziale ma almeno un posto sufficientemente pagato per quelle che sono le competenze acquisite. Non sfruttamento e mancanza di formazione” mentre un altro ha commentato in questo modo: “per fortuna non tutti i giovani di questa generazione sono così limitati, tanti altri hanno fame di imparare, crescere e realizzarsi!“. Solo ieri la compagna di Javier Martinez aveva fatto parlare per alcune parole di elogio nei confronti dell’Italia. La donna aveva sostenuto in un post che la nazione non si era fermata nonostante la crisi e le sfide globali, scatenando pareri discordanti.