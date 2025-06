Helena Prestes sinuosa sirena sui social: “Tutto sta andando al suo posto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes si sta godendo le meritate vacanze in Sardegna dopo aver preso parte a diversi impegni in seguito alla fine del Grande Fratello dove si è classificata in seconda posizione. La modella brasiliana ha avuto modo di conoscere la famiglia del compagno Javier Martinez come testimoniato in alcuni foto e video apparsi sui social. Nel corso delle ultime ore, però, la donna ha scatenato i suoi fan pubblicando un video riguardante la sua ultima collaborazione con un noto brand di moda. Helena Prestes si è lasciata immortalare immersa nell’acqua e mentre fa dei tuffi dal veliero che l’ha ospitata per l’esperienza con Guess. La donna ha incantato i fan con le sue forme da urlo, dimostrando di aver già superato la prova costume. In rete non mancano commenti del tipo: “Che sirena” mentre altri hanno scritto “Forza della natura. Sei incredibile.”

Helena Prestes ed il video che ha fatto sognare i suoi fan

La compagna di Javier Martinez ha postato un video su Instagram che ha fatto sognare i suoi fan. Nella didascalia Helena Prestes ha scritto le seguenti parole: “Un’esperienza indimenticabile con Guess qualcosa che una volta sognavo sta diventando realtà. Non è facile. Ci vuole disciplina, tempo, meditazione, cura e profonda devozione. Ma quanto dai tutto te stesso, tutto inizia ad andare al suo posto. Grazie a Dio sono in salute e presente per vivere questo momento.” Nel frattempo, la modella brasiliana continua la sua vacanza in Sardegna in compagnia al fidanzato, conosciuto nella casa del Grande Fratello. I due si sono mostrati complici e innamorati, dimostrando di aver superato un momento non facile seguito alle dichiarazioni dell’ex fidanzato di lei.