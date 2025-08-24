Helena Prestes si scusa con i fan sui social: “concentrata a godermi ogni attimo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è tra le concorrenti che hanno avuto più successo dopo l’esperienza al Grande Fratello. La modella brasiliana ha siglato importanti collaborazioni con noti brand di moda. In questi giorni, l’ex gieffina si trova in America e più precisamente a New York per scattare una nuova campagna di moda come annunciato da lei stessa nei suoi canali social. Un viaggio in cui la donna sta potendo contare sull’appoggio di Javier Martinez, il compagno conosciuto all’interno del reality show. In queste ultime ore, la coppia ha pubblicato nei rispettivi profili Instagram alcuni video e foto direttamente da Central Park dove si sono concessi un picnic all’aria aperta. Proprio in questo frangente, Helena Prestes ha pubblicato un messaggio nel suo canale d’Instagram dove si è scusata con i suoi fan per la sua assenza. Nel messaggio, la 35enne ha scritto le seguenti parole: “Scusate se non sto condividendo molto qua, sono molto concentrata a godermi ogni attimo.”

Helena Prestes si sta godendo il viaggio a New York con Javier Martinez

L’ex gieffina ha pubblicato alcuni messaggi nel suo canale d’Instagram per scusarsi coi suoi sostenitori. Nel messaggio, Helena Prestes scrive: “Nel ritmo del lavoro e viaggio, respiro il presente, rifletto, sorriso… e va tutto bene.“ La donna ha aggiunto alle parole una foto di lei insieme a Javier Martinez mentre si trovano in una metro di New York. La modella brasiliana è apparsa desiderosa di godersi al massimo questa vacanza in America al fianco del compagno. Nel corso degli ultimi giorni, un ex gieffino aveva preso le difese degli Helevier. Si tratta di Alfonso D’Apice che aveva rilasciato un’intervista al settimanale Mio. Il napoletano aveva dichiarato in merito alla coppia: “Io sono amico di lui, lasciateli in pace.”