Helena Prestes si sbottona sui social: “Ecco qual è il mio sogno”

Helena Prestes sta vivendo un periodo d’oro dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello. La donna ha avuto un’agenda fitta di impegni, che l’ha portata in giro per l’Italia per prendere parte ad alcuni eventi. Solo di recente, la modella brasiliana ha partecipato ad un’esperienza a bordo di un veliero per una nota marca di vestiti. In questo frangente, l’ex gieffina ha mostrato le sue curve da urlo in costume e le sue doti atletiche mentre prova a fare wakeboard o si tuffa dal veliero. Momenti che Helena Prestes ha condiviso con Giulia Calcaterra, influencer da oltre 1 milione di followers su Instagram. Le due donne hanno dimostrato di aver stretto un sincero rapporto nel corso dell’esperienza. Nel frattempo, la compagna di Javier Martinez si è sbottonata coi suoi fan nel suo profilo Instagram, dove ha svelato uno dei suoi sogni più grandi.

Helena Prestes vorrebbe lavorare con un brand autentico italiano

La modella brasiliana ha pubblicato alcuni messaggi nel suo canale d’Instagram che conta oltre 50 mila utenti. Helena Prestes ha parlato dei suoi sogni, scrivendo in questo modo: “Così felice di aver lavorato con Guess. Uno dei miei sogni più grandi è lavorare con un brand autentico italiano. Felicissima che mi hanno dato l’opportunità in qualche modo.” Solo qualche giorno fa, la modella brasiliana aveva scatenato i fan pubblicando un post su Instagram della sua esperienza per il brand di abiti. La donna sta vivendo un periodo d’oro sia dal punto di vista lavorativo che amoroso. La storia d’amore con Javier Martinez procede a gonfie vele nonostante le ultime polemiche a causa delle dichiarazioni dell’ex fidanzato di lei che avevano gettato alcune ombre su di loro.