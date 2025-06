Helena Prestes si è rivista con l’ex Carlo Motta: spuntano gli scatti sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è al centro del gossip dopo che in questi giorni l’ex fidanzato Carlo Motta ha riferito sui social di essersi rivisto con lei in più di un’occasione dopo l’esperienza fatta al Grande Fratello. Nella giornata di ieri 5 giugno, il modello milanese ha deciso di rompere il silenzio, rilasciando una lunga intervista al portale Fanpage. L’uomo ha dichiarato: “Ci siamo visti la sera stessa che è tornata da Roma e gli incontri sono continuati sia per chiacchierare che per fare kite. Io non ho mai chiesto nulla sulla sua relazione, però lei ha sempre cercato di tenermi nascosto, diceva che non voleva che si sapesse che ci vedevamo.” Alla domanda, se sono stati insieme fisicamente, Carlo Motta ha preferito non rispondere. Il modello ha poi parlato di Javier Martinez, l’attuale fidanzato di Helena Prestes. L’uomo ha fatto sapere che l’argentino ha scoperto dei loro incontri dopo aver visto delle foto di loro due a Cannes.

Carlo Motta pubblica le foto degli incontri con Helena Prestes

A distanza di qualche ora dall’uscita dell’intervista, Carlo Motta è nuovamente intervenuto sui social per raccontare la sua verità. Il modello ha postato alcune storie nel suo profilo Instagram dove dimostra gli incontri avvenuti con Helena Prestes. In una foto si vede l’uomo e l’ex fidanzata su una spiaggia della Francia prima di partecipare all’ultima edizione del festival del cinema di Cannes. Neanche a dirlo, la mossa dell’uomo ha scatenato la reazione da parte degli utenti in rete. Molti hanno condannato il gesto con le seguenti parole: “Carlo Motta incommentabile ma questi incontri….tutto così evitabile” mentre altri l’hanno accusato di star cercando popolarità sulle spalle dell’ex fidanzata. Al momento, la modella brasiliana non ha proferito parola di fronte a tali foto e accuse.