Helena Prestes sfila al Festival di Cannes: l’ex gieffina incanta con un abito bianco

Helena Prestes è le concorrenti del Grande Fratello più amate. La modella brasiliana vive un momento d’oro, fatto di tanti impegni nella sua agenda. Infatti la donna è reduce da un evento a Bari, dov’è stata letteralmente assalita da un bagno di fan, che volevano un autografo o semplicemente salutarla. L’ex gieffina è poi volata a Cannes per partecipare alla manifestazione cinematografica tra le più importanti nel mondo. Proprio in questo frangente Helena Prestes ha fatto notizia per un incontro con una nota stella della musica. Durante un party di un noto brand di occhiali italiano, la compagna di Javier Martinez ha avuto modo di salutare e baciare sulla guancia Rihanna, che aveva accompagnato il compagno Asap Rocky all’evento. Neanche a dirlo, la foto dell’incontro ha fatto il giro della rete mentre lei ha detto di essere incredula per quanto successo.

Helena Prestes sceglie un abito bianco per il red carpet del Festival di Cannes

Ieri 20 maggio, Helena Prestes ha sfilato sul red carpet del Festival di Cannes. L’ex gieffina indossava un abito bianco che ha messo in risalto le sue curve. La modella brasiliana ha coordinato l’outfit con una collana e degli anelli verdi. Il look ha scatenato la reazione da parte dei suoi fan, che su X, il vecchio Twitter, le hanno dedicato un hashtag per seguire l’evento. Un utente ha scritto: “Divina, bellissima” mentre un altro “Raffinata elegante meravigliosamente unica It’s very gooood”. La compagna di Javier Martinez ha avuto la possibilità di vedere la prima del film Fuori diretto da Mario Martone, in cui Valeria Golino interpreta una scrittrice che finisce in carcere per aver rubato dei gioielli. Proprio qui la donna stringe un rapporto speciale con un’altra detenuta.