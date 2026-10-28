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MANFREDONIA. MANCA POCO ALLA FIERA DEL DISCO!

Il conto alla rovescia è iniziato! Il 31 ottobre e 1° novembre il Centro Commerciale Gargano si riempie di musica, tra vinili da scoprire, CD da collezionare e occasioni per incontrare altri appassionati.

Due giorni per cercare quel disco che ti manca, ritrovare grandi classici e lasciarti sorprendere da nuove scoperte.

31 ottobre e 1° novembre

Centro Commerciale Gargano

INGRESSO GRATUITO

La tua prossima scoperta musicale ti aspetta!