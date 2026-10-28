Sport Manfredonia
Manfredonia, Desiato out contro il Melfi. L’ex De Luca alla Gelbison
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Manfredonia, Desiato out contro il Melfi. L’ex De Luca alla Gelbison
Una delle sorprese positive di questo avvio di campionato per il Manfredonia, l’under Samuele Desiato salterà la gara casalinga contro il Melfi per via dell’infortunio alla spalla patito nei primi minuti di Francavilla Fontana.
Un bel problema per Ciaramella che dovrà rinunciare ad un classe 2007 di grosso affidamento probabilmente per più gare.
Nel frattempo la Gelbison ha ufficializzato l’arrivo dell’ex terzino biancoceleste Umberto De Luca.