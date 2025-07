Helena Prestes, scherzo a Javier Martinez: il video diventa virale sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a far parlare di sé in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello dove ha raggiunto la seconda posizione. La modella di origini brasiliane sta vivendo un periodo molto fortunato sia professionalmente che sentimentalmente. La storia d’amore con Javier Martinez conosciuto all’interno del reality show di Canale 5 sta procedendo a gonfie vele. Proprio Helena Prestes si è resa protagonista di uno scherzo che ha scatenato il popolo social. La donna ha pubblicato il video nel suo profilo Tiktok ed in breve tempo è diventato virale sui social. Nel filmato si vede la modella indossare una parrucca con uno stile giamaicano per sorprendere Javier Martinez all’interno di un autogrill.

Helena Prestes continua a sorprendere il popolo social

La modella brasiliana continua a sorprendere il popolo social questa volta con uno scherzo organizzato ai danni di Javier Martinez all’interno di un autogrill dove si erano fermati per prendere qualcosa. Nel frattempo, Helena Prestes è finita al centro delle critiche dopo la sua decisione di aprire una wish list di Amazon per il suo compleanno che avverrà tra qualche giorno. Un gesto che ha scatenato la reazione di Ilaria Galassi, che con la modella ha condiviso l’esperienza all’interno del Grande Fratello. La donna ha pubblicato un post nel suo profilo su Instagram dove ha preso in giro la brasiliana, creando una personale lista dei desideri per il suo compleanno che avverrà tra pochi giorni. Un gesto che non è piaciuto a Javier Martinez, il quale ha deciso di smettere di seguire l’ex membro delle Non è la Rai.