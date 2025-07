Ilaria Galassi prende in giro Helena Prestes: la reazione di Javier Martinez

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far parlare di sé. Proprio la modella brasiliana è finita al centro dell’attenzione dopo la decisione di aprire una wish list di Amazon per il suo compleanno che avverrà il prossimo 16 luglio. Una decisione che ha scatenato le critiche da parte del popolo social a causa di alcuni oggetti di grande valore contenuti nella lista come un orologio della Garmin da 600 euro. Neanche a dirlo, tale iniziativa ha fatto il giro del web, tanto da suscitare la reazione anche di Ilaria Galassi, che con Helena Prestes ha condiviso l’esperienza all’interno del Grande Fratello. La donna ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram dove ha preso in giro la wish list di Amazon della modella con le seguenti parole: “Preparate i portafogli (e magari anche qualche banca centrale) perché il mio compleanno si avvicina! Il 10 luglio 2025 è la data, e la mia wishlist è… diciamo pure “ambiziosa”. Non si sa mai, a volte i sogni si avverano, no?“.

Javier Martines smette di seguire Ilaria Galassi su Instagram: c’entra Helena Prestes

A distanza di alcune ore, anche Javier Martinez ha voluto dire la sua in questa situazione. Il pallavolista argentino ha fatto un gesto silenzioso ma molto potente in difesa di Helena Prestes, con la quale fa coppia da quasi cinque mesi. L’uomo ha deciso di togliere il segui ad Ilaria Galassi su Instagram, dimostrando che il post contro la sua fidanzata non gli sia piaciuto per niente. Nel frattempo anche la modella brasiliana ha deciso di rompere il silenzio dopo le critiche sopraggiunte per l’apertura della wish list. In un video pubblicato su Tiktok, l’ex gieffina ha difeso nuovamente la sua iniziativa ed ha invogliato tutte le persone a farla, sostenendo che in questo modo i regali non vengono buttati.