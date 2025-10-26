Helena Prestes scatenata per Javier Martinez: tifo da ultras sugli spalti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano ad essere seguitissimi in seguito alla loro esperienza all’interno della casa del Grande fratello dove entrambi hanno raggiunto le fasi finali. Proprio la coppia è tornata a far parlare di sé nella giornata di ieri 26 ottobre. Il pallavolista argentino ha debuttato nel campionato di A3 con la sua squadra, la Terni volley academy. Il 30enne ha fatto una prestazione davvero brillante, totalizzando 27 punti che però non sono serviti a vincere la partita contro la squadra di Sabaudia finita solo dopo 3 ore di lotta. Nonostante questo, Javier Martinez si è potuto consolare tra le braccia di Helena Prestes. Proprio quest’ultima ha assistito al debutto del fidanzato nel campionato di A3. La donna è apparsa scatenata sugli spalti mentre incitava e esultava per i punti fatti dallo schiacciatore argentino.

Helena Prestes, tifo da ultras per Javier Martinez

La modella brasiliana ha fatto il tifo da ultras per Javier Martinez, alle prese con la sua prima partita nel campionato di A3. In alcuni video e foto postati in rete si vede Helena Prestes esultare per i punti del fidanzato e arrabbiarsi per alcune scelte arbitrali discutibili. Anche sui social, i sostenitori hanno voluto fare il tifo per la squadra dell’ex gieffino. In particolare, gli utenti hanno creato un hashtag per la Terni volley academy che è subito andato primo nelle tendenze in Italia su X. Un successo anche su You Tube dov’è andata in onda la partita. La diretta del match trasmessa dal canale della Legavolley è stata vista da oltre 3 mila utenti.