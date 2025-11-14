Helena Prestes scatena l’ira dei fans: la mossa sui social che non piace

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione dei fans in seguito alla sua partecipazione all’ultima edizione del Grande fratello, dove ha ottenuto un grande successo. La modella brasiliana ha conquistato il cuore del pubblico sia per il suo carattere battagliero che per la sua relazione con Javier Martinez. Nel corso delle ultime ore, però, l’ex gieffina è finita al centro delle critiche per una mossa social. Helena Prestes ha infatti deciso di aumentare il costo del suo abbonamento su Instagram. I fan che vorranno vedere i contenuti esclusivi della donna dovranno pagare 5,99 euro rispetto ai 3,99 iniziali. Neanche a dirlo, la decisione della compagna di Javier Martinez ha scatenato pareri contrastarti sui social.

Helena Prestes ha aumentato il costo del suo abbonamento su Instagram

La modella brasiliana ha deciso di aumentare il costo del suo abbonamento su Instagram, scatenando la reazione da parte del popolo social. Molti utenti hanno criticato la scelta di Helena Prestes come questo utente che ha scritto su X: “Lei la mattina si alza e pensa: come riesco a farmi detestare ancora di più? Ok dai alzo di 2 euro il mio abbonamento…Ammiro la sua faccia tosta comunque”. Un altro utente, invece, ha preso le difese della compagna di Javier Martinez scrivendo: “che cavolo ve ne frega del prezzo dell’abbonamento? Non penso che vi stia puntando una pistola, ognuno fa quello che vuole ed è libero di rimanere o uscire. Cari haters e finti fan siete più di noi ad aver fatto l’abbonamento quindi uscite e non rompete più le p*lle”