Helena Prestes sbotta sui social: “Avete bisogno d’aiuto”, c’entrano i fan

Il Grande Fratello è finito da ormai due settimane ma i suoi protagonisti continuano a tenere alta l’attenzione dei fan. Tra questi vi è senz’altro Helena Prestes, l’indiscussa protagonista dell’edizione 2025 del reality show. La modella brasiliana è tornata alla sua vita, agli impegni professionali ed agli incontri con i suoi ex compagni d’avventura. La donna ha condiviso alcuni momenti della sua vita sui social, suscitando alcuni strascichi che rischiano di guastare la sua tranquillità. Nelle scorse ore, Helena Prestes ha pubblicato un messaggio di un hater ad un brand per cui lavora. Nel messaggio veniva chiesto al brand di interrompere la collaborazione per alcuni comportamenti scorretti avuti dalla fidanzata di Javier Martinez all’interno della casa del Grande Fratello. Nel post si leggono: “I suoi precedenti di retorica omofoba, razzista, misogina ed antivaccinista, chiaramente dimostrabili al Gf sono incompatibili con i principi di rispetto e inclusione. Abbiamo prove inconfutabili della sua condotta discriminatoria.”

Helena Prestes contro i fan che provano a boicottare il suo lavoro

La replica di Helena Prestes non si è fatta attendere, tanto da lanciare un messaggio su Twitter che è stato condiviso da tantissimi utenti. La modella brasiliana ha scritto le seguenti parole. “Continuate a provarci. Non mollate. Avete davvero bisogno d’aiuto.” Neanche a dirlo, le parole hanno scatenato la reazione dei fan dell’ex concorrente del Grande Fratello. Molti hanno accusato il fandom delle Zelena di star provando a boicottare il lavoro della 34enne per la sua decisione di non creare una storia d’amore con Zeudi Di Palma, preferendola a Javier Martinez. Uno dei tanti comportamenti scorretti di cui quel fandom si è reso protagonista. Solo poche settimane fa Max Mbanda e Stefania Orlando erano stati travolti dagli insulti delle Zelena per aver osato criticare Zeudi Di Palma.