Helena Prestes sbotta contro un hater: “So che ti rode”, cos’è successo

Helena Prestes è stata la grande protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello dove ha sfiorato la vittoria andata a Jessica Morlacchi. La donna è riuscita a conquistare i cuori di tantissime persone che ogni giorno seguono le sue avventure sui social. Un grande successo che ha scatenato anche qualche invidia da parte degli haters. Nel corso delle ultime ore, l’ex gieffina è stata presa di mira da un hater su X dove ha scritto il seguente commento: “Milano-New York- Terni-Napoli-Regali-Abbonamento-Kite-Sfruttare-Pigliare per il c..o-lucrare sulla love story, fare tutti i ca.zi suoi dove le pare con chi le piace. Questa è Helena Prestes! Compagno, figli? Ma f..titi va!”. Parole che hanno scatenato la reazione della compagna di Javier Martinez.

Helena Prestes risponde all’hater

L’ex gieffina ha voluto rispondere all’hater, rispondendo con il seguente messaggio: “Tesoro, so che ti rode il fatto che sono così viva! Ti auguro di essere vivo anche tu e fare tante cose che ti piace. Ti abbraccio mi immagino che per te non sia un momento facile.. passerà.” Non è la prima volta che Helena Prestes è oggetto di attacchi del genere. Anche in quel caso, la donna aveva risposto per le rime ai leoni di tastiera che si erano permessi di attaccare lei e la sua storia con Javier Martinez. Nel frattempo, la modella brasiliana ha ottenuto un nuovo grande successo quando ha partecipato ieri ad un evento a Milano dov’è stata accolta da un bagno di folla.