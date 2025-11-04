Helena Prestes sbeffeggia gli haters: “Quanto mi odiate”, cos’è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano dopo aver preso parte alla scorsa edizione del Grande fratello dov’è arrivata in seconda posizione. La modella brasiliana ha ottenuto una discreta popolarità che ha fatto invidia a molti e specialmente gli haters. Nel corso delle ultime ore, l’ex gieffina ha pubblicato un messaggio contro i leoni da tastiera che sono soliti attaccarla sui social. Helena Prestes ha scritto nel suo profilo X: “Che goduria mettere esatti quattro secondi per bloccarvi mentre a voi chissà quanto tempo per fare 1 mail per 2 aprire un conto Instagram e poi 3 per venire a commentare sotto le mie foto delle cavolate. Ammazza quanto “mi odiate”

Helena Prestes sbeffeggia gli haters su X

Helena Prestes ha sbeffeggiato gli haters sui social. Neanche a dirlo, il post della modella brasiliana ha scatenato la reazione da parte dei suoi sostenitori. Un utente ha scritto: “Pensa quanto tempo hanno e soprattutto quanto è preoccupante il livello di delirio di queste persone, preghierina per loro. Intanto è sempre un piacere vedere quando scagli arco e frecce in maniera magistrale”. Non è la prima volta che la 35enne risponde agli haters. Solo alcuni giorni fa, la donna prese le difese di Javier Martinez da alcuni attacchi social.