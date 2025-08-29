Helena Prestes sbarca in un reality show in Brasile? Lei rompe il silenzio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua il suo momento d’oro in seguito alla partecipazione al Grande fratello, dove è arrivata in seconda piazza. La modella brasiliana sta soggiornando ormai da diversi giorni in America e più precisamente a New York in compagnia di Javier Martinez, il fidanzato conosciuto all’interno della casa più spiata d’Italia. In queste ultime ore, la donna è finita al centro di alcune indiscrezioni che la vorebbero come concorrente della nuova edizione del reality show A Fazenda in partenza il prossimo 15 settembre in Brasile. Helena Prestes ha quindi deciso di rompere il silenzio, pubblicando un post nel suo profilo X, che vanta oltre 50 mila seguaci. La donna ha scritto: “Ador Galisteu siamo amiche la conosco da quando ero ancora una bimba ; sarebbe super divertente partecipare di qualsiasi cosa che fa lei. Ma devo smentire che partecipo della fazenda. Ho dei progetti in Italia”.

Helena Prestes smentisce la partecipazione nel reality show brasiliano

Helena Prestes ha smentito la sua partecipazione alla Fazenda, un noto realty show brasiliano, che tra l’altro in passato aveva visto come concorrente la sua amica Dayane Mello. La compagna di Javier Martinez ha annunciato di avere degli importanti progetti in Italia. In un post pubblicato sempre su X, il vecchio Twitter, la modella brasiliana ha scritto le seguenti parole: “Quest’anno non sarò alla #NYFW. Ho scelto l’Italia, un progetto speciale che mi terrà qui nelle stesse date. La moda vive ovunque ci sia passione: e io non vedo l’ora di condividere presto questa nuova avventura“. Una novità che è stata accolta calorosamente da parte dei suoi fan, che non vedono l’ora di conoscere il suo nuovo progetto.