Helena Prestes sbarca con un nuovo format? L’annuncio sui social scatena i fan

Helena Prestes sta vivendo un momento di massima popolarità in seguito all’uscita dal Grande Fratello dove si è classificata in seconda posizione dietro a Jessica Morlacchi. Proprio la modella brasiliana è reduce da un viaggio in Svizzera e più precisamente a Zurigo dove ha preso parte ad una nuova campagna pubblicitaria di un noto brand italiano. La donna ha scritto il seguente messaggio di ringraziamento nel suo profilo Instagram che vanta oltre 400 mila utenti: “circondata da persone adorabili, gentili e incredibilmente instancabili. La loro energia è una fonte d’ispirazione, la passione è davvero la chiave.” Helena Prestes, nel frattempo, ha fatto un annuncio nel suo canale d’Instagram che ha scatenato tutti i suoi fan. La compagna di Javier Martinez potrebbe sbarcare presto con un suo format.

Helena Prestes pronta a lanciare un format su You Tube

L’ex gieffina ha fatto un annuncio sui social che ha scatenato i suoi fan. Helena Prestes ha scritto nel suo canale d’Instagram detto Il divano dov’è seguita da oltre 50 mila utenti: “Comunque ho inventato il divano, perché è una sorta di format che vorrei intervistare le persone su YouTube”. Nel futuro della modella brasiliana ci potrebbe essere un programma di interviste sulla nota piattaforma americana. Non è il primo personaggio uscito dal Grande Fratello a provare a far carriera sulle piattaforme. Giulia Salemi ha aperto un canale su You Tube dove aggiorna i suoi fan ed il podcast Non lo faccio x moda dove intervista personaggi del mondo dello spettacolo italiano. Dopo l’uscita dalla porta rossa, l’influencer italopersiana ha saputo crearsi una carriera di tutto rispetto.