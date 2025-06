Helena Prestes, rotto il silenzio su Javier Martinez: “Proteggo il nostro rapporto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti nell’ultima edizione del Grande Fratello. La coppia sta ormai insieme da quattro, dimostrando di essere molto complice e innamorata. Proprio la modella brasiliana ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del podcast di Vanessa Villa dal titolo Forte e fragile. La donna è tornata a parlare della sua storia d’amore tanto chiacchierata con il pallavolista argentino. L’ex gieffina ha racconto come sta gestendo la storia con il compagno: “Stamattina mi mancava tantissimo e ho pensato di pubblicare una storia o un post, poi ho lasciato stare, gli avevo già scritto che mi mancava. Devi imparare a non lasciarti travolgere dai commenti e dalle onde.” Helena Prestes ha poi aggiunto: “Il nostro rapporto fuori è intenso, ma lo stiamo vivendo con calma e riservatezza. Non è uno scherzo, noi sappiamo cosa proviamo, e come reagiamo. Per questo lo teniamo protetto.”

Helena Prestes ha conosciuto il fratello di Javier Martinez

Nel corso dell’ospitata nel podcast di Vanessa Villa, Helena Prestes è tornata a parlare del Grande Fratello, ammettendo di non essersi mai sentita da sola. L’ex gieffina ha dichiarato: “Io non ho fatto il programma da sola. Alcune volte ho sentito dire ‘Helena hai vinto tu’, e per me è stato davvero così. Nelle famiglie ci sono litigi, ma si perdona. In quella Casa c’era tanto ego, gente che entrava con obiettivi chiari“. Nel frattempo, la modella brasiliana si sta godendo le meritate vacanze estive dopo aver preso parte a diversi impegni in giro per l’Italia e l’estero. La donna si trova attualmente in Sardegna per fare la conoscenza della famiglia di Javier Martinez. La modella brasiliana ha conosciuto sia il padre che il fratello di lui come testimoniato in alcune foto apparse in rete.