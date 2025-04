Javier Martinez e Helena Prestes ricordano Papa Francesco: “Ci mancherai”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes sono tra le coppie nate nell’ultima edizione del Grande Fratello. I due come il resto del momento sono apparsi molto colpiti dalla morte di Papa Francesco, avvenuta oggi 21 aprile alle 7:35 presso la Casa Santa Marta. Per questo motivo, entrambi i due ex gieffini hanno voluto ricordare il defunto Pontefice con un post pubblicato sui social. La prima è stata Helena Prestes, la quale ha scritto delle toccanti righe sul suo profilo di X, il vecchio Twitter. Nel messaggio si leggono le seguenti parole: “Hai amato il mondo con il cuore di un padre e la forza di un pastore umile. Ci mancherai. Tanto. Che Dio ti accolga tra le sue braccia come tu hai accolto tutti noi. Miei profondi sentimenti.” Il messaggio della modella brasiliana ha suscitato la reazione da parte dei suoi fan che si sono uniti a lei con alcuni messaggi di condoglianze.

Helena Prestes e Javier Martinez salutano Papa Francesco

Il mondo piange la morte di Papa Francesco avvenuta oggi 21 aprile in occasione di Pasquetta. Un fulmine a ciel sereno, dato che il pontefice si era affacciato ieri nella sua terrazza di Piazza San Pietro per augurare a tutti i suoi fedeli buona Pasqua. Dopo Helena Prestes, anche il suo compagno Javier Martinez ha voluto ricordare Papa Francesco con un messaggio scritto sul suo profilo Instagram. Il pallavolista argentino ha voluto salutare il suo connazionale con alcune parole in spagnolo che citano in questo modo: “Grazie per tutto quello che hai fatto per voi. Ci mancherai”.