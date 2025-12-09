Helena Prestes, rivelazione sull’ex gieffina: “Ha fatto…”, cos’è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes ha trascorso la Festa dell’Immacolata Concezione in montagna e più precisamente a Cortina. La donna che è diventata popolare grazie alla partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello ha passato delle ore sulla neve insieme alla sorella Mariana. Proprio quest’ultima ha fatto alcune rivelazioni in merito a questa esperienza insieme alla compagna di Javier Martinez. La donna ha pubblicato un messaggio nel suo canale d’Instagram in cui ha scritto: “Buongiorno ci sono così tanti video e foto che volevo condividere. Helena Prestes mi ha fatto ridere tutto il giorno, ci siamo tenute la mano l’una per l’altra con la propria esperienza e ci siamo divertite come non succedeva da anni.” Solo alcune settimane fa, le due sorelle si erano ritrovate a Terni dove avevano addobbato l’albero di Natale insieme a Javier Martinez.

Helena Prestes ha festeggiato i dieci mesi d’amore con Javier Martinez

Helena Prestes, nel frattempo, ha appena festeggiato i dieci mesi di storia d’amore con Javier Martinez, conosciuto durante la scorsa edizione del Grande Fratello. Nel corso degli ultimi giorni, l’ex concorrente del reality show aveva pubblicato un video nel suo profilo Tiktok con una dedica per il pallavolista argentino della Terni volley academy. In quel frangente, la donna aveva scritto: “Non so descrivere quando sono fortunata ad averti nella mia vita.” La donna aveva allegato la frase romantica ad un video con alcuni momenti passati col compagno.