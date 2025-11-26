Helena Prestes, rivelazione su Javier Martinez: “Mi trasmette…”, le parole

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie nate nella scorsa edizione del Grande Fratello, l’ultima condotta da Alfonso Signorini sui teleschermi di Canale 5. I due stanno insieme da ormai diverso tempo e da alcuni mesi hanno preso casa a Terni, dove lui ha ripreso la professione di pallavolista professionista. Di recente, la coppia ha parlato dei loro progetti per il futuro nel corso di un’intervista a Chi. Helena Prestes ha svelato un retroscena riguardante il compagno, con il quale è legata da febbraio 2025. La modella brasiliana ha dichiarato le seguenti parole: “Javier Martinez è sempre molto calmo, tranquillo. Lui preferisce affrontare il problema quando c’è, non prima. E mi trasmette una tranquillità che non ho mai avuto prima di incontrarlo. Non posso negare che, però, per carattere preferisco pianificare“.

Momento d’oro per Helena Prestes e Javier Martinez

Gli Helevier continuano ad essere seguitissimi nonostante siano passati diversi mesi dalla loro esperienza all’interno del Grande Fratello. Un momento d’oro per la coppia che ha saputo trarre dall’esperienza nel reality show importanti collaborazioni. Proprio Helena Prestes tornerà presto in televisione con un doppio impegno. La modella brasiliana sarà tra le concorrenti di un nuovo reality show in programma nel 2026 su Amazon Prime Video e sarà ospite della nuova edizione di Celebrity Chef su TV8 insieme a Javier Martinez, nel frattempo impegnato con la Terni Volley Academy, squadra di A3 in cui milita da quest’anno.