Helena Prestes rivela il suo sogno più grande: “Un giorno…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua ad essere seguitissima in seguito alla sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande fratello, dove è arrivata in seconda posizione. Dopo aver preso parte ad alcuni eventi in giro per l’Italia, la donna ha fatto ritorno a Terni dove ormai vive da alcune settimane con il compagno Javier Martinez. In queste ultime ore, la 35enne è tornata a far parlare di sé per una storia che ha postato nel suo profilo Instagram dov’è seguita da mezzo milione di persona. La modella brasiliana ha pubblicato un video in cui la si vede sistemare gli scatolini nella casa nuova con la seguente didascalia: “Un giorno, lo so, che farò semplicemente questo pensando questa è mia”. Helena Prestes ha spiegato in varie occasioni di sognare di avere una casa tutta sua con cui crescere una sua famiglia.

Helena Prestes sta cercando una casa da comprare con Javier Martinez

Proprio la modella brasiliana ha parlato di recente dei suoi sogni nel cassetto nel corso di un’intervista al settimanale Chi. Helena Prestes ha parlato dei suoi progetti futuri, dichiarando in questo modo: “Adesso con Javier Martinez stiamo cercando una casa da comprare, magari il prossimo anno torniamo al nord se non gioca più qui”. In merito alla nuova vita a Terni, la modella brasiliana ha dichiarato: “nella vita ho sempre girato. Milano l’avevo scelta perché si sta bene: si mangia bene e sotto il profilo della logistica è perfetta per il mio lavoro di modella. Però stare qui non cambia molto la mia routine: se devo lavorare prendo il treno o l’aereo e vado, sono appena rientrata da New York”