Helena Prestes ritrova il sorriso: esperienza da sogno nelle Isole Eolie

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più chiacchierate dell’ultima edizione del Grande Fratello. La modella brasiliana ha attraversato un momento difficile dopo essere stata travolta da accuse di tradimento per colpa delle dichiarazioni dell’ex fidanzato di lei. Proprio quest’ultimo aveva confidato in un’intervista di essersi visto in più di un’occasione con la donna subito dopo il Grande Fratello. Di qui, la nascita di un grande polverone mediatico, che ha portato Helena Prestes a diramare un comunicato per smentire tali voci e ribadire di amare Javier Martinez. Proprio l’ex gieffina si trova attualmente nelle Isole Eolie per prendere parte ad un’esperienza con un noto brand di moda. La donna è stata immortalata mentre fa wakebord e balla sopra di un veliero nelle acque cristalline del mare.

Helena Prestes ha ritrovato il sorriso: esperienza da sogno su di un veliero nelle Isole Eolie

L’ex gieffina ha ritrovato il sorriso dopo le dichiarazioni dell’ex fidanzato che avevano messo in pericolo la sua relazione con Javier Martinez. Helena Prestes si sta godendo un’esperienza da sogno a bordo di un veliero in compagnia di Giulia Calcaterra, nota influencer da 1 milione di followers su Instagram. Le due si vedono fare wakebord, immergersi nelle acque del mare e prendere il sole sul veliero nelle coste delle Isole Eolie. L’ex gieffina sembra aver ritrovato la serenità che aveva perso in questi giorni, complice anche la presenza di Javier Martinez. I due fanno ormai coppia fissa da quattro mesi, tanto da apparire più complici e innamorati che mai sui social. Proprio sulla coppia, Laura Maddaloni ha ammesso che trasmettono qualcosa di autentico, tanto da dichiarare: “Sono una coppia affiatata e vera a prescindere di quanto durerà.”