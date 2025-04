Javier Martinez e Helena Prestes, diretta a sorpresa sui social: fan in visibilio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes stanno vivendo il loro sogno d’amore dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello. La coppia nata nell’ultima edizione del reality show sta facendo sognare il pubblico italiano con la loro storia che stanno mostrando sui social tra foto e video. Gli Helevier, così si fanno chiamare in rete, sono reduci da alcune lune di miele da sogno. Dopo essere andati a Recanati a visitare la casa di Giacomo Leopardi, Javier Martinez ed Helena Prestes hanno soggiornato per qualche giorno a Riccione in una mega villa con tanto di campetto da calcio privato e una piscina. La coppia è poi tornata a Milano. Proprio qui la modella brasiliana e il pallavolista argentino sono stati immortalati mentre facevano un aperitivo con un’altra grande protagonista del Grande Fratello. Si tratta di Dayane Mello, che con la sua connazionale ha un’amicizia da tantissimo tempo.

Helena Prestes e Javier Martinez ringraziano i fan su Tiktok

Nella serata di ieri, gli Helevier hanno sorpreso i fan con una diretta improvvisata su TikTok. In questo frangente, Helena Prestes insieme a Javier Martinez si sono immortalati mentre aprivano i regali dei loro fan. I due sono apparsi più complici e innamorati che mai, mettendo a tacere le voci di chi li voleva già in crisi. Il pallavolista argentino ha sorpreso tutti quando rispondendo ad una domanda della compagna ha dichiarato le seguenti parole: “ho sempre voluto baciarti al Grande Fratello ma ho avuto paura”. La coppia ha poi dato appuntamento per i fan al 30 aprile a Rimini dove avverrà una serata evento per incontrare tutti i loro fan.