Helena Prestes risponde alle critiche sull’apertura della wish list di Amazon: “Dovreste farlo tutti”

Helena Prestes è tra le concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello. La modella brasiliana è finita al centro della bufera per aver aperto una wish list su Amazon per il suo compleanno che avverrà il prossimo 16 luglio. La donna infatti è stata parecchio criticata dagli utenti per aver messo tra gli oggetti acquistabili anche un orologio della Garmin dal valore di 600 euro. Un gesto che ha scatenato le critiche non solo del popolo social ma anche di Ilaria Galassi, che ha partecipato con Helena Prestes all’ultima edizione del reality show. L’ex membro delle Non è la Rai ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram in cui prende in giro la wish list aperta dalla modella brasiliana. La donna ha dimostrato di non aver sotterrato l’ascia di guerra dopo lo scontro avuto con la fidanzata di Javier Martinez all’interno della casa più spiata d’Italia.

Helena Prestes rompe il silenzio dopo gli attacchi sulla wish list di Amazon

Nel frattempo, Helena Prestes ha deciso di rompere il silenzio dopo la bufera che l’ha vista nuovamente coinvolta. La modella brasiliana ha pubblicato un video nel suo profilo Tiktok dov’è seguita da oltre 150 mila utenti. In esso, la donna ha voluto rispondere agli attacchi ricevuti dopo l’apertura della wish list su Amazon. La compagna di Javier Martinez ha riferito di aver scoperto questo sistema tre anni fa per poi aggiungere: “la lista di Amazon è molto comoda perché così i tuoi amici ed i tuoi famigliari non ti regalano cose che tu poi vai a buttare..” L’ex gieffina ha poi continuato: “dovrete fare questo per i vostri compleanni è meraviglioso“. Le parole della donna riusciranno a fermare le polemiche? Nel frattempo, la modella brasiliana si trova a Napoli per scattare una nuova campagna pubblicitaria.