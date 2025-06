Helena Prestes inarrestabile: è volata a Zurigo per una nuova campagna pubblicitaria

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è il personaggio del momento. Da quando è uscita dal Grande Fratello, la modella brasiliana non si è più fermata, annunciando collaborazioni su collaborazioni. Dopo aver trascorso alcuni giorni in Sardegna per conoscere la famiglia del fidanzato Javier Martinez, la donna ha preso parte alle riprese della nuova stagione di Celebrity Chef con Alessandro Borghese a Milano. Finita qui? No, perché Helena Prestes ha lasciato nuovamente l’italia alla volta della Svizzera e più precisamente a Zurigo. La donna è stata chiamata a prendere parte ad una nuova campagna pubblicitaria di moda. L’ex gieffina sarà infatti il volto della nuova collezione autunno-inverno di Primadonna, noto brand di moda italiano. In alcune storie pubblicate su Instagram si vede la compagna di Javier Martinez aggirarsi sul set prima di scattare le foto per il brand.

Helena Prestes è volata a Zurigo per una nuova campagna pubblicitaria

Momento molto favorevole per Helena Prestes. La donna ha lasciato nuovamente l’Italia per recarsi a Zurigo per scattare alcune foto di una nuova campagna pubblicitaria. Proprio oggi 26 giugno, l’ex gieffina ha lanciato anche una nuova collaborazione con un brand di attrezzature per kite surf. La donna ha dichiarato al sito del brand: “Avevo bisogno di una nuova sfida e il kitesurf ha portato lo stile di vita selvaggi e libero che ho sempre desiderato.” L’ex gieffina è inarrestabile in seguito al percorso fatto all’interno del Grande Fratello. La modella brasiliana ha dimostrato di aver saputo sfruttare al meglio l’esperienza televisiva, tanto che oggi è molto richiesta da parte di brand.