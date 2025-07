Helena Prestes risponde agli haters: “Non me ne frega un ca..o”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes si è classificata seconda nell’ultima edizione del Grande Fratello, vinto da Jessica Morlacchi. La modella brasiliana è tornata a far parlare di sé in queste ultime ore. L’ex gieffina ha pubblicato un video nel suo profilo Tiktok, dov’è molto attiva. La donna ha voluto rispondere agli haters che spesso mettano becco nella sua storia d’amore con Javier Martinez o giudicano le sue mosse. Nel video postato da Helena Prestes la si sente sfilare sulle parole di una frase che dice in questo modo: “Sono pienamente consapevole di quello che dite di me e non me ne frega un ca..o“. La donna ha risposto ancora una volta agli attacchi da parte degli haters. Proprio ieri 21 luglio, la 35enne ha fatto una diretta su Tiktok dove ha intrattenuto i suoi followers mentre si trovava in treno diretta a Padova.

Helena Prestes ha fatto preoccupare i suoi fan

In questi ultimi giorni, Helena Prestes aveva fatto preoccupare i suoi fan per un post pubblicato nelle sue storie di Instagram. La modella brasiliana aveva scritto un lungo messaggio che citava in questo modo: “Ciao a tutti in questi giorni sto affrontando una questione importante che richiede tutta la mia attenzione. Per questo non riesco a rispondere subito ai messaggi su Whatsapp e Instagram”. La fidanzata di Javier Martinez aveva poi aggiunto: “vi chiedo un po’ di pazienza e appena posso recupererò tutto con calma. Se c’è qualcosa di urgente o importante scrivetemi pure. In quel caso cercherò di rispondervi il prima possibile.” Un messaggio che in breve tempo aveva fatto il giro del web, tanto da scatenare la reazione dei fan, che avevano mandato all’ex gieffina dei pensieri positivi.