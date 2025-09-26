Helena Prestes risponde ad un hater: “Fallita maligna”, cos’è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana è da poco tornata attiva sui social dopo aver preso parte alle riprese di un nuovo programma targato Amazon Prime Video. La donna infatti sarà tra le concorrenti della prima edizione di The Fifty, in cui 50 concorrenti si metteranno alla prova in sfide di cultura, fisiche e psicologiche per vincere un montepremi finale. In questi giorni, Helena Prestes si è ricongiunta con Javier Martinez, col quale fa coppia fissa da ormai 7 messi dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello. La coppia è stata ieri 25 settembre l’assoluta protagonista della presentazione del Terni Volley Academy avvenuta al Palaterni. I due sono apparsi felicissimi e innamorati, tanto da scambiarsi teneri baci e sguardi complici come rivelato in alcuni video e foto circolati in rete.

Helena Prestes presa di mira da un hater

Nel corso delle ultime ore, però, Helena Prestes è stata presa di mira da un leone da tastiera. Un hater ha scritto il seguente commento sotto un post della modella brasiliana su Instagram: “Pure l’assistente si è portata a Terni tanto domani scapperà di nuovo a Milano. Ora sta interpretando la parte della fidanzata supportive. Potevi sistemarti un po’ il look?“. Di qui, è arrivata la replica della compagna di Javier Martinez, che è letteralmente sbottata: “Amo la tua creatività fallita maligna.” Non è la prima volta che la 35enne viene presa di mira dagli haters. Già alcune settimane fa, l’ex concorrente del Grande Fratello aveva sbottato contro un leone da tastiera per difendere la sua relazione con lo schiacciatore argentino del Terni Volley Academy.