Helena Prestes, risponde a un hater:”Ammiro la tua forza di volontà…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a far parlare di sé. La modella brasiliana che ha da poco festeggiato i sette mesi di relazione con Javier Martinez è finita al centro dell’attenzione nel corso delle ultime ore. L’ex concorrente del Grande Fratello è stata presa di mira da un hater, che l’ha accusata di cancellare le storie nel suo canale abbonamento su Instagram impedendo alle persone di poterla seguire. Il leone da tastiera infatti scrive: “Perché cancelli le storie? Mah sto abbonamento è inutile. Non vediamo mai nulla.” Di qui, è arrivata la replica di Helena Prestes, che ha scritto: “Arriva, non ne il tuo tempo e nel mio. Mi dispiace se ti lamenti sempre ogni volta con un profilo fake. Ammiro la tua forza di volontà di fare ogni volta un profilo fake.”

Momento d’oro per Helena Prestes

Nel frattempo, l’ex gieffino si sta godendo un momento molto positivo sul lavoro. La donna è diventata testimonial di due importanti brand italiani. Proprio ieri la 35enne ha annunciato di essere il volto della nuova linea sportiva di Yamamay. Nel post pubblicato nel suo profilo Instagram si legge le seguenti parole: “Per noi il movimento è più di un allenamento. È flow, equilibrio, pace interiore. Con Helena Prestes celebriamo un nuovo modo di muoversi, respirare, sentirsi.” Neanche a dirlo, la campagna ha ottenuto in breve tempo oltre 10 mila like e più di mille commenti. Un nuovo grande successo per la donna, che ha saputo trarre dall’esperienza al Grande Fratello importanti collaborazioni.