Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano un nuovo traguardo: ecco quale

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione dei fan nonostante la fine del Grande Fratello avvenuta molti mesi fa. La modella brasiliana e il pallavolista argentino hanno festeggiato oggi un nuovo importante traguardo. Gli Helevier, così si fanno chiamare in rete, hanno festeggiato i sei mesi di relazione dopo essersi conosciuti nella casa più spiata d’amore, dove avevano fatto sognare molti telespettatori. In queste ultime ore, Javier Martinez si è reso protagonista di un gesto social che non è passato inosservato. Lo schiacciatore del Terni Volley Academy ha messo un piace e commentato un cuore rosso un edit suo e di Helena Prestes apparso in una fanpage con la seguente didascalia: “Continua a dare questi abbracci da orso che sono terapeutici.”

Helena Prestes si è presa una pausa dai social

Nel frattempo, Helena Prestes ha fatto molto discutere per una decisione presa. La modella brasiliana ha postato una storia nel suo profilo Instagram, in cui ha scritto le seguenti parole: “Scusatemi sto prendendo dei giorni per me. Tornerò tra tre giorni. Grazie”. Un annuncio che ha fatto molto preoccupare i suoi fan ed ha scatenato il commento da parte di Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha scritto nelle sue storie di Instagram in questo modo: “Ma perché non può essere che si stanno semplicemente rilassando? Lo state ripetendo da giorni e poi puntualmente la gente li vede insieme. E basta.” La compagna di Javier Martinez potrebbe aver deciso di prendersi una pausa dai social dopo i vari attacchi ricevuti dagli haters, che l’hanno portata a chiudere i commenti a diversi post su Instagram.