Helena Prestes ringrazia i fan sui social: “E’ così bello…”

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più apprezzate dell’ultima edizione del Grande Fratello, che tornerà da settembre con Alfonso Signorini. La modella brasiliana si è messa in mostra sia per il suo carattere che l’ha portata a scontrarsi in varie occasioni sia per la sua storia d’amore con Javier Martinez. Nel giro dei sei mesi di programma, la donna è riuscita a guadagnarsi una nutrita fanbase sui social. Proprio oggi 27 giugno, Helena Prestes ha postato un messaggio nel suo canale d’Instagram per ringraziare i suoi fan che oggi giorno la seguono nelle sue avventure in giro per l’Italia e il mondo. Nel messaggio carico di gratitudine si leggono le seguenti parole: “Vi amo follemente. E’ così bello avere tanta gente vicino. Io che viaggio tantissimo ogni volta che prendo il telefono…”.

Helena Prestes torna a parlare dei contenuti a pagamento su Instagram

L’ex concorrente del Grande Fratello è apparsa particolarmente riconoscente ai fan che ogni giorno seguono le sue gesta. Nella giornata di ieri 26 giugno, però, Helena Prestes è tornata a far parlare per la sua decisione di mettere i contenuti a pagamento su Instagram. La donna ha voluto rispondere alle critiche di certi fan con un audio postato nel suo canale d’Instagram. In esso, la modella brasiliana dichiara: “Alcuni di voi mi taggate di continuo dicendo che perdo i followers e che questo è una cafonata. Esistono tanti bottoni nel mondo dell’internet. Questo è un bottone che io uso per l’esclusivo, chi c’è c’è, chi non c’è it’s very good”. La donna sembra non considerare le critiche, invitando certi fan a toglierle il segui qualora la sua decisione non fosse accettata.