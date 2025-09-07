Helena Prestes ringrazia i fan e annuncia: “Tante altre novità”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momento d’oro per Helena Prestes in seguito dalla sua uscita dalla casa del Grande Fratello dove ha raggiunto la finale. Se dal punto vista sentimentale ha trovato la stabilità al fianco di Javier Martinez, anche sul lavoro sta godendo di un grande periodo. La modella brasiliana è stata annunciata come volto di una nuova linea di trucchi di un brand italiano. In occasione del lancio, l’ex gieffina ha pubblicato alcuni messaggi nel suo canale d’Instagram, dov’è seguita da 50 mila utenti. Helena Prestes ha scritto in uno di essi: “Troppo contenta per la campagna, sto lavorando a tante altre novità.” La donna ha poi aggiunto: “Spero che vi piaccia questo mio nuovo modo di comunicare poiché si fa tanto lavoro dietro in più cambiare casa.” L’ex gieffina è stata impegnata con il trasloco in questi giorni come rivelato in alcune storie postate su Instagram.

Helena Prestes ringrazia i fan per i regali

Nel frattempo, Helena Prestes ci ha tenuto a ringraziare i suoi fan, che ogni giorno la seguono in ogni sua avventura. La modella brasiliana ha pubblicato un lungo messaggio nel suo profilo X, in cui ha ringraziato tutte quelle persone che le hanno fatto dei regali. Nel post, l’ex gieffina ha scritto le seguenti parole: “Buongiornoooooo. Ogni giorno ricevo da voi regali bellissimi. Scusatemi se non riesco a condividere sempre tutto: vi assicuro che guardo ogni cosa, apro ogni pacco e uso o conservo con cura ciò che è giusto. Grazie di cuore!”. La compagna di Javier Martinez è sempre stata molto riconoscente nei confronti dei sostenitori. In più di un’occasione, la 35enne di San Paolo li aveva ringraziati sia su Instagram che su X, dov’è molto attiva.