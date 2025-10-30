Helena Prestes, reunion con un ex gieffino a Milano: ecco con chi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana è reduce da un evento a Milano dove ha preso parte all’inaugurazione del nuovo store di un noto brand di abbigliamento italiano. Oltre a lei, erano invitati altri personaggi del mondo dello spettacolo italiano. Infatti presenti anche diversi ex gieffini come Andrea Zelletta, Giulio Carotenuto e Tommaso Franchi. Proprio quest’ultimo ha partecipato con Helena Prestes alla scorsa edizione del Grande Fratello. In questo frangente, la modella brasiliana e il senese hanno avuto modo di scambiarsi qualche chiacchiera come ai vecchi tempi all’interno del reality show. La reunion dei due ex gieffini ha scatenato la reazione da parte del popolo social. Molti commenti del tipo: “Che belli rivederli insieme” “I fratellini del GF” ed ancora “Tommaso ha fatto un glow up.”

Helena Prestes ha rivisto Tommaso Franchi dopo il Grande Fratello

La modella brasiliana ha rivisto Tommaso Franchi, con il quale ha condiviso la scorsa edizione del Grande Fratello. Durante il programma, il senese si era messo in mostra grazie al suo carattere mai sopra le righe e la sua storia d’amore con Mariavittoria Minghetti che continua ancora oggi. I due ragazzi fanno la spola tra Siena dove abita lui e Roma, dove lei esercita la professione di dottoressa. A differenza di Helena Prestes e Javier Martinez che aggiornano costantemente i loro fan con foto e video sui social, i Tommavi hanno dimostrato di essere molto gelosi della loro privacy. In rete sono sporadiche le foto di entrambi nei rispettivi profili Instagram.