Helena Prestes, retroscena sull’ex gieffina: “Fa cose estreme”, ecco perché

Helena Prestes continua a stare al centro dell’attenzione a distanza di ormai un anno dalla sua entrata all’interno del Grande fratello dove ha trovato la fortuna e l’amore. La modella brasiliana si trova attualmente in montagna e più precisamente a Cortina, metà di tutti i vip che amano fare sci o lo snowboard. La 35enne sta condividendo l’esperienza sulla neve con la sorella Mariana come rivelato in alcuni post pubblicati su Instagram. Nel corso delle ultime ore, quest’ultima ha postato una storia nel suo profilo, rivelando un retroscena in merito ad Helena Prestes. Nella foto pubblicata da Mariana la si vede insieme alla compagna di Javier Martinez in attesa di prendere la seggiovia con la seguente didascalia: “Siamo partite, non sono sicura che ritorniamo, ho una sorella che le piace fare le cose estreme. Io invece no.”

Helena Prestes ha festeggiato l’Immacolata Concezione con la sorella a Cortina

L’ex gieffina ha deciso di passare la festa dell‘Immacolata Concezione a Cortina insieme alla sorella Mariana. Helena Prestes ha annunciato il suo arrivo nella nota meta turistica con una storia pubblicata nel suo profilo Instagram, dove conta oltre 300 mila utenti. In essa, la modella brasiliana augura buon giorno ai suoi followers con la seguente didascalia: “Buongiorno prima volta a Cortina.” La 35enne si sta godendo dei giorni di relax con la sua famiglia prima di tornare da Javier Martinez, che è rimasto a Terni per continuare gli allenamenti con la squadra locale di pallavolo.