Helena Prestes profondamente grata sui social: “Prima di dormire pensavo…”

Continua il momento d’oro di Helena Prestes in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello dove si è classificata in seconda posizione. La modella brasiliana ha appena condotto sul palco dell’Ariston a Sanremo uno spettacolo a scopo benefico che ha registrato il tutto esaurito. In questo frangente, la 35enne si è resa protagonista di una gaffe esilarante e di un messaggio commuovente contro la violenza sulle donne. Al termine dell’evento a Sanremo, Helena Prestes ha pubblicato alcuni messaggi nel suo canale d’Instagram che vanta quasi 50 mila utenti. L’ex gieffina è apparsa profondamente grata per tutto l’affetto ricevuto durante lo spettacolo a Sanremo, scrivendo così: “Ieri, prima di dormire pensavo a tutte le persone presenti sia online sia quelli che hanno fatto un viaggio lunghissimo per arrivare lì. Vi devo ringraziare di cuore e vi ringrazio tantissimo sempre.”

Nuovo successo per Helena Prestes a Sanremo

Helena Prestes ha registrato un nuovo successo come conduttrice di Bordi Gotti – Vent’anni di musica e allegria, lo spettacolo teatrale tenutosi sul palco di Sanremo nei giorni scorsi. Anche in rete i fan della modella brasiliana hanno voluto mostrarle tutto il loro sostegno, creando un hashtag a lei dedicato. Neanche a dirlo, #HelenaxAriston ha raggiunto in breve tempo la prima tendenza in Italia con oltre 6 mila interazioni. Tanti messaggi d’affetto e di elogio nei confronti della compagna di Javier Martinez come questo che cita in questo modo: “Fiera di te Fiera del coraggio che ci metti in ogni scelta e di conseguenza in ogni rinuncia Fiera dell’impegno per ogni piccolo, grande passo che fai diventare enorme Fiera della luce che porti in ogni posto in cui vai e dell’orma che, inevitabilmente, lasci”.