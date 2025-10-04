Helena Prestes, l’appello accorato verso gli uomini: “Siate gentili verso le donne”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua ad essere al centro dell’attenzione dopo la fine del Grande Fratello. Nella giornata di ieri 3 ottobre, la donna ha condotto una serata a scopo benefico a Sanremo sul palco dell’Ariston. In questo frangente, la compagna di Javier Martinez ha fatto molto parlare per un discorso commuovente contro la violenza sulle donne. La donna ha raccontato la sua storia quando da bambina era solita vedere suo padre litigare pesantemente con la madre. Sul palco dell’Ariston, Helena Prestes ha quindi lanciato un accorato appello verso gli uomini, dichiarando in questo modo: “.. i litigi nascono dalle parole. Impariamo ad amare con dolcezza, litigare con rispetto, ad ascoltare. Uomini siate gentili con voi stessi per non sorpassare i limiti. Vorrei invitarvi ad essere gentili, a rispettarvi, ad essere gentili verso le vostre donne.”

Helena Prestes è stata vittima di un amore malato

La modella brasiliana ha fatto un commuovente appello nei confronti degli uomini nel corso dell’evento Bordi Gotti – Venti anni di musica e di allegria avvenuto ieri sul palco dell’Ariston. Helena Prestes è tornata a parlare della violenza sulle donne, una tema che le sta molto a cuore. In una vecchia intervista a Verissimo, la compagna di Javier Martinez aveva riferito di essere rimasta vittima di un amore malato. Ai microfoni di Silvia Toffanin, l’ex concorrente del Grande Fratello aveva dichiarato: “Il mio ex era un violento, ma non l’ho mai denunciato. Mi ha rotto il coccige. Avevo il coccige rotto, ma sono andata comunque a lavorare. Faceva male, ma ho comunque fatto le sfilate, non riuscivo neanche a sedermi sul sedile dell’aereo, ma l’ho fatto perché dovevo”.