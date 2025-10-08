“Helena Prestes presentatrice del Festival di Sanremo”: la risposta dell’ex gieffina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana ha appena pubblicato un post nel suo profilo Instagram in cui ha raccontato la sua esperienza sul palco di Sanremo dove ha condotto l’evento Bordi Gotti – Vent’anni di musica e di allegria che ha registrato un tutto esaurito. La donna ha condiviso alcuni scatti dell’avventura sanremese con la seguente didascalia: “C’è un’aria diversa all’Ariston. Ogni passo sul palco racconta una storia, ogni luce accende un’emozione.

Il silenzio prima della musica, il respiro prima della voce… È lì che nasce la magia; dove sogno e realtà si incontrano, tra note e cuore. Prima di brillare, bisogna credere e donarsi con tutto il cuore.” Neanche a dirlo, il post ha in breve tempo raggiunto gli 11 mila like e scatenato i commenti da parte del popolo social.

I fan vogliono Helena Prestea al Festival di Sanremo: la risposta dell’ex gieffina

Una fan ha avanzato una richiesta, scrivendo in questo modo nei commenti: “Spero che un giorno sarai al Festival di Sanremo come presentatrice.“ Di qui, è arrivata la risposta da parte di Helena Prestes, che apparendo molto umile e con i piedi ben piantati in terra ha risposto all’utente: “Sicuramente ci vuole tanto impegno e dedizione. Se un giorno sarò lì perché davvero mi sono impegnata a lavorare tanto e mi sono dedicata al 100%”. Nel frattempo, la modella brasiliana sta vivendo un grande periodo dal punto di vista professionale che sentimentale. L’ex gieffina ha appena festeggiato gli otto mesi di storia d’amore con Javier Martinez, il compagno conosciuto nella scorsa edizione del Grande Fratello.