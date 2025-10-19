Helena Prestes presa di mira da un hater: “Schiava di un fandom”, la replica di lei

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes ha raggiunto una grande popolarità con la partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello dove ha sfiorato la vittoria andata a Jessica Morlacchi. Un’esperienza che ha permesso alla donna di conquistare il cuore di numerosi fans, che ogni giorno seguono le sue avventure in giro per l’Italia ed il mondo. Un grande successo che ha portato la modella brasiliana a scatenare le gelosie da parte di alcuni leoni da testiera. Nel corso delle ultime ore, Helena Prestes è stata presa di mira da un hater su Instagram, dov’è sempre molto attiva. L’utente ha scritto questo messaggio: “Prima del Grande Fratello eri meglio, più te stessa sui social, ora sei schiava di un fandom e non puoi fare nulla anche lavorativamente. Avevi più libertà prima.” Di qui, è arrivata la replica della compagna di Javier Martinez che ha risposto senza peli sulla lingua: “Cosa ti fa pensare cavolate del genere?“.

Helena Prestes e Javier Martinez sposi a Roma

Nel frattempo, Helena Prestes e Javier Martinez hanno ottenuto un grande successo nella giornata di ieri 18 ottobre quando hanno preso parte a Roma Sposa, la fiera del matrimonio più importante in Italia. In questo frangente, la coppia ha incantato il pubblico presente nello stand quando hanno sfilato in abiti nuziali per un noto atelier di moda. Gli Helevier sono apparsi innamoratissimi e molto complici. In rete non sono mancati commenti di apprezzamento per la coppia come questi apparsi su X, il vecchio Twitter in queste ultime ore: “Sono bellissimi“, “Un amore che fa invidia a tutti” mentre altri “A quando le nozze?”