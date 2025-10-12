Helena Prestes perde la pazienza sui social: “Scrivete cazz*te”, il motivo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è tra i concorrenti del Grande Fratello che hanno ottenuto più successo una volta uscita dalla porta rossa. Un’esperienza in cui la donna ha trovato l’amore e tratto importanti collaborazioni con noti brand internazionali e italiani. La donna è la testimonial di importanti marchi di abbigliamento in Italia come Primadonna e Yamamay. In queste ore, Helena Prestes si è resa protagonista di un duro sfogo contro un utente che l’ha presa di mira sui social. In un commento pubblicato su Instagram si legge: “Dacci un taglio a dire o insinuare che Zeudi ha avuto, ha e avrà cose per merito tuo. Ha tutto ciò che ha per merito suo. Se fosse stato per te, io non l’avrei seguita per nulla al mondo.” Parole che hanno fatto perdere la pazienza alla 35enne brasiliana che ha risposto: “Amore non lo penso ma siete voi stessi a scrivere queste cazz*te. Se non hai una vita ti posso proporre un lavoro perché sei abbastanza impertinente.”

Helena Prestes torna a parlare di Zeudi Di Palma dopo il Grande fratello

Nel frattempo, Helena Prestes è tornata a parlare a parlare di un’ex gieffina con la quale aveva partecipato alla scorsa edizione de Grande fratello. Si tratta di Zeudi Di Palma, con la quale la modella brasiliana aveva avuto un’amicizia contraddistinta da molti alti e bassi. Proprio la compagna di Javier Martinez ha risposto ad un commento di un un utente su Instagram che sosteneva che l’ex miss Italia aveva successo solo grazie a lei. Di qui, è arrivata la reazione della brasiliana che ha scritto: “Sono felice che riconosca che grazie a me faccia qualcosa (parole tue). Io non auguro il male a nessuna delle persone che erano in quel programma e ognuno fa la sua strada.. e credo che ognuno è fiero della strada che fa.”