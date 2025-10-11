“Zeudi Di Palma ha successo grazie a te”: la risposta perfetta di Helena Prestes

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua ancora oggi a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano a distanza di mesi dalla fine del Grande Fratello dove si è classificata in seconda posizione. Un’esperienza dove la modella brasiliana si è messa in mostra per i suoi scontri, le sue amicizie e per la sua storia d’amore con Javier Martinez. In queste ultime ore, la 35enne è stata presa di mira da un utente su Instagram, che sostiene che Zeudi Di Palma stia avendo successo grazie a lei. In un commento si leggono le seguenti affermazioni: “Indirettamente senza volerlo, Zeudi grazie alla ship con te si è conquistata un fandom che la sta facendo arricchire e si sta garantendo una sicurezza economica per la vita“, elencando le varie collaborazione fatte dall’ex Miss Italia in questi mesi. L’utente ha concluso: “Tutto questo grazie al fandom enorme e potentissimo che si è guadagnata grazie a te non è giusto.”

Helena Prestes augura il meglio a Zeudi Di Palma dopo il Grande Fratello

Il commento dell’utente non ha lasciato indifferente Helena Prestes, che ha deciso di rispondere. La modella brasiliana ha scritto: “Sono felice che riconosca che grazie a me faccia qualcosa (parole tue). Io non auguro il male a nessuna delle persone che erano in quel programma e ognuno fa la sua strada.. e credo che ognuno è fiero della strada che fa.” Helena Prestes ha augurato il meglio a Zeudi Di Palma, con la quale aveva avuto un rapporto costellato di grandi alti e bassi all’interno della casa del Grande fratello. Nel frattempo, la modella brasiliana si gode un grande momento di popolarità. La donna ha da poche settimane concluso le registrazioni di un nuovo programma che debutterà in primavera 2026 su Amazon Prime Video.