Helena Prestes pazza di Javier Martinez: il retroscena direttamente dal reality show

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più amate dello spettacolo italiano. In questo momento, i due sono distanti per impegni di lavoro. La modella brasiliana sta registrando un nuovo programma che debutterà nel 2026 su Amazon Prime Video. La donna è stata annunciata tra i concorrenti della prima edizione di The Fifty, nuovo reality show della piattaforma americana. Nel programma oltre ad Helena Prestes ci saranno anche Francesca Cipriani, Antonella Elia, Eva Grimandi ma anche Shaila Gatta, Matteo Diamante e Francesco Chifolo. Secondo le prime indiscrezioni in The Fifty, cinquanta concorrenti si sfideranno in sfide di cultura e fisiche per ottenere un montepremi finale da donare ad un loro fan.

Helena Prestes sente la mancanza di Javier Martinez: il retroscena da The fifty

L’ex gieffina è stata annunciata come concorrente di The Fifty, le cui riprese sono in svolgimento in questi giorni e termineranno per il 22 settembre. Secondo le prime indiscrezioni che arrivano direttamente dal reality show, Helena Prestes si sarebbe già messa in mostra, vincendo diverse prove sia in squadra che da sola. Il portale LolloMagazine ha poi rivelato un retroscena in merito all’esperienza della 35enne nel programma. Nel trafiletto presente sul sito si leggono le seguenti parole: “Helena continua a mostrarsi follemente innamorata di Javier Martinez. Tra una sfida e l’altra ha confessato che non vede l’ora di tornare da lui perché gli manca tantissimo.”