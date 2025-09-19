Helena Prestes inarrestabile: doppio impegno in televisione per l’ex gieffina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momento d’oro per Helena Prestes in seguito alla partecipazione al Grande Fratello dove si è classificata in seconda posizione solo dietro a Jessica Morlacchi. La modella brasiliana ha siglato importanti collaborazioni grazie al successo ottenuto dal reality show. Proprio la 35enne tornerà presto in televisione con un doppio impegno. Ebbene sì, Helena Prestes tornerà ad intrattenere gli italiani come aveva fatto all’interno della casa di Cinecittà dov’era stata molto apprezzata. La donna infatti sarà la protagonista della nuova edizione di Celebrity Chef, il programma condotto da Alessandro Borghese su Tv8. L’ex gieffina sfiderà il suo compagno Javier Martinez, conosciuto all’interno del reality show targato Mediaset.

Helena Prestes sarà la protagonista di The Fifty su Prime Video

Ma gli impegni per Helena Prestes non sono finiti qui. La modella brasiliana sarà anche la protagonista di un nuovo reality show, che debutterà su Prime Video nel 2026. L’ex gieffina infatti è stata data tra i concorrenti della prima edizione di The Social Hero, rinominato The Fifty, che vede cinquanta personaggi provenienti dal mondo dei reality show sfidarsi in alcune prove fisiche e di cultura per vincere un montepremi. Le registrazioni sono iniziate lo scorso lunedì 15 e si concluderanno il 22 settembre. Nel cast oltre alla compagna di Javier Martinez ci sarà anche Shaila Gatta, con la quale aveva avuto delle forti liti all’interno della casa del Grande Fratello.