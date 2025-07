Helena Prestes pazza d’amore per Javier Martinez: “Ogni volta che lo guardo…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello dove sono arrivati entrambi alle fasi conclusive. I due fanno ormai coppia fissa da cinque mesi, tanto da aver fatto sognare il pubblico coi loro viaggi e momenti condivisi sui social. Proprio ieri 26 luglio, la modella brasiliana ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok, che è stata molto seguita. In questo frangente, l’ex gieffina ha voluto scartare alcuni regali che i fan hanno fatto a lei ed a Javier Martinez. In particolare, Helena Prestes si è molto emozionata quando ha visto un album con tutte le sue foto e quelle del compagno tratte dall’esperienza televisiva. La donna ha dichiarato: “Io amo questo bacio comunque”, riferendosi ad un bacio che si era data con il pallavolista argentino a bordo piscina all’interno del GF. La modella brasiliana ha poi aggiunto: “Ogni volta che guardo Javier dico mamma mia“.

Helena Prestes e la dedica struggente da Mattia Fumagalli

La storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez procede a gonfie vele nonostante siano al momento separati. Il pallavolista argentino si trova a Padova per stare vicino al padre, che si è recentemente operato come rivelato da lui stesso sui social. Nel frattempo, la modella brasiliana ha ricevuto una dedica struggente da parte di un ex gieffino. Si tratta di Mattia Fumagalli, con il quale ha trascorso alcune ore a Milano. Il maestro di sci ha scritto il seguente messaggio su Instagram rivolto alla sua amica: “Non avrei mai pensato che un reality show potesse regalarmi qualcosa di così vero. E invece ho trovato la luce più autentica: quella di una sorella che sapevo che non mi mancasse, finché non l’ho incontrata.”