Helena Prestes pazza d’amore per Javier Martinez: nuovo gesto social

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far sognare il pubblico italiano a distanza di otto mesi dalla fine del loro Grande Fratello dove sono arrivati entrambi nelle fasi finali. La modella brasiliana ed il pallavolista argentino sono andati da pochi mesi a vivere a Terni, dove lui è stato ingaggiato dalla squadra locale che ha preso parte da quest’anno al campionato di A3. Nel corso delle ultime ore, la coppia è tornata a far parlare di sé. In particolare, Helena Prestes si è resa protagonista di un tenero genero nei confronti di Javier Martinez. La 35enne ha pubblicato una storia su Instagram in cui la si vede accarezzare la testa del fidanzato alla guida della loro auto con un cuore rosso. La donna ha dimostrato di essere pazza d’amore per il 30enne argentino conosciuto all’interno del programma televisivo di Mediaset.

Helena Prestes e Javier Martinez, il video con Amy fa impazzire i fans

Gli Helevier sono tra le coppie più amate dai fans. Proprio ieri pomeriggio, Helena Prestes e Javier Martinez sono tornati a far parlare di loro per video dolcissimo pubblicato in rete. In una storia pubblicata su Instagram si vede la coppia nata all’interno del Grande Fratello fare la tosatura alla loro cagnolona Amy. Nel filmato, i due si scambiano teneri baci, sguardi complici e caldi abbracci. Un ritratto di famiglia che ha fatto impazzire i loro fans. Un utente ha scritto su X, il vecchio Twitter: “Mi potete adottare?” mentre un altro “Che belli, ormai sono una famiglia. Che dolce Amy.”