Helena Prestes pazza d’amore per Javier Martinez: che dedica sui social per lui!

Helena Prestes è stata la vincitrice morale del Grande fratello, che tornerà in onda il 29 settembre sui teleschermi di Canale 5 con la conduzione di Simona Ventura. Dopo la fine del reality show, la carriera della modella brasiliana è letteralmente schizzata, siglando importanti collaborazioni con brand italiani e internazionali. Di recente, la donna ha concluso le registrazioni di un nuovo reality show, che debutterà nella primavera 2026 su Amazon Prime Video. Nel corso delle ultime ore, però, Helena Prestes è tornata a far parlare di sé non per un nuovo impegno di lavoro bensì per una dedica d’amore che ha fatto nei confronti di Javier Martinez, con il quale fa coppia fissa da ormai 7 mesi

Helena Prestes e la dedica d’amore per Javier Martinez

La modella brasiliana ha fatto un’importante dedica d’amore per Javier Martinez, conosciuto all’interno dell’ultima edizione del Grande fratello. Helena Prestes ha postato una storia nel suo profilo Instagram in cui la si vede tenere la mano del compagno a bordo della loro auto. La donna ha condiviso il tutto con le seguenti parole cariche di significato: “Ogni giorno riesci a sorprendermi con la tua dolcezza e la tua presenza.” Gli Helevier si sono ricongiunti al termine dell’esperienza di lei a The Fifty. Secondo alcune indiscrezioni circolate in rete sul nuovo reality show di Amazon, la 35enne avrebbe accusato pesantemente la mancanza del pallavolista argentino, dal quale non si è mai separata dalla fine del Grande fratello.