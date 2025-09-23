Helena Prestes, retroscena sull’esperienza a The Fifty: “Le mancava Javier Martinez”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La donna ha ottenuto un discreto successo nell’ultima edizione del Grande fratello, dove ha trovato anche l’amore. La modella brasiliana fa infatti coppia fissa con Javier Martinez da ormai parecchi mesi. Nell’ultima settimana, la 35enne è tornata alla ribalta dopo che è stata annunciata tra i concorrenti di The Fifty, insieme a Shaila Gatta, con cui aveva fatto il Grande fratello. Nel nuovo reality show di Amazon Prime video cinquanta personaggi del mondo dello spettacolo si mettano alla prova in sfide fisiche e di cultura per ottenere un premio finale. Nel corso delle ultime ore in rete stanno circolando alcune indiscrezioni in merito all’esperienza di Helena Prestes all’interno del nuovo programma che stanno facendo molto parlare.

Helena Prestes è tornata attiva sui social dopo The Fifty

Alessandro Rosica ha rivelato alcuni dettagli in merito al percorso dell’ex gieffina all’interno di The Fifty. In una storia pubblicata su Instagram, l’esperto di gossip ha scritto le seguenti parole: “Ci sono stati tanti litigi e discussioni ovviamente. Hanno messo degli ex, gente che si era denunciata. Purtroppo Helena Prestes non stava bene e gli mancava Javier Martinez. Andata molto male mi hanno detto.” Nonostante abbia avuto alcune difficoltà, la 35enne è arrivata alla finale del reality show, che Amazon lancerà nella sua piattaforma nella primavera 2026. Nel frattempo, la donna è tornata attiva sui social ed il primo gesto è stato proprio per il compagno argentino. La modella ha lasciato un mi piace alla foto che aveva pubblicato l’uomo nei giorni scorsi sui social.