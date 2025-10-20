Helena Prestes, parole di elogio verso Javier Martinez: “Non mi era mai successo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far sognare il pubblico italiano dopo essersi conosciuti nella casa della scorsa edizione del Grande Fratello dove hanno ottenuto un grande successo. I due sono finiti al centro dell’attenzione in queste ultime settimane per alcune dichiarazioni. Intervistata da Chi, la modella brasiliana ha usato parole di elogio per descrivere il pallavolista argentino, con il quale fa coppia fissa da ormai diverso tempo. Helena Prestes ha riferito che è la prima volta che ha qualcuno accanto che le trasmette molta tranquillità. L’ex gieffina ha dichiarato le seguenti parole: “Javier Martinez è sempre molto calmo, tranquillo. Lui preferisce affrontare il problema quando c’è, non prima. E mi trasmette una tranquillità che non ho mai avuto prima d’incontrarlo.”

Helena Prestes e le dolci parole per Javier Martinez

La modella brasiliana ha affermato di aver trovato una certa stabilità emotiva al fianco del compagno. Di recente, Helena Prestes è stata ospite di una puntata di Verissimo dove ha dedicato delle bellissime parole nei confronti di Javier Martinez. In quell’occasione, la 35enne ha dichiarato: “Grazie per accettarmi come sono. Ogni giorno mi provi che mi ami, e faccio piccoli passi nella mia paura, mi sento protetta, accolta. Lui è il mio porto sicuro. Ti tanto, sei un uomo stupendo!“. La donna ha quindi aggiunto tra le lacrime di commozione: “Diventa sempre più difficile condividere, perché questo amore è sempre più prezioso”