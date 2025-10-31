Helena Prestes, parole al miele per Javier Martinez: “Merita amore”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La coppia sta insieme da ormai diversi mesi dopo essersi conosciuti dall’interno della scorsa edizione del Grande fratello. Da qualche mese, gli Helevier hanno preso casa in Umbria e più precisamente a Terni dove lui è stato ingaggiato dalla squadra locale, che ha iniziato il campionato di A3. In questi ultimi giorni, la modella brasiliana è tornata a far parlare di sé per alcune frasi scritte su X, il vecchio Twitter, dov’è molto attiva. Helena Prestes ha pubblicato un lungo messaggio, dove ha usato delle parole al miele per difendere il compagno. La donna ha scritto: “è molto dolce. Le persone o le donne che parlano male di lui sono donne frustrate ed è molto triste perché un uomo come lui merita tanto amore. Lui è amore puro”.

Helena Prestes è reduce da un evento a Milano

Nel frattempo, Helena Prestes è reduce da un evento a Milano. La modella brasiliana ha preso parte all‘inaugurazione di uno store di un noto brand di abbigliamento italiano per il quale è la testimonial della linea sportiva insieme a Javier Martinez. In questo frangente, la donna ha potuto riabbracciare Tommaso Franchi, con il quale ha partecipato alla scorsa edizione del Grande fratello. I due avevano stretto un sincero rapporto d’amicizia all’interno del programma. Javier Martinez, invece, disputerà tra poche ore la seconda partita del campionato di A3 con la Terni volley academy. Lo schiacciatore argentino è pronto a sorprendere i suoi tifosi dopo stupito durante il suo esordio una settimana fa a Sabaudia.